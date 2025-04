KINNISTE USTE TAGA Tabasalu Pihlakodu himur hooldaja astus kohtu ette, hooldekodul süüd ei nähta

Kolmapäeval astus kohtu ette Tabasalu Pihlakodu abihooldustöötaja, keda süüdistatakse eakate hooldekodu klientide vägistamises. Ehkki uurimine tuvastas, et ohvreid oli rohkem kui kaks vanaprouat, siis Pihlakodul süüd ei nähta. «Eeluurimise käigus kogutud tõendite põhjal ei tuvastatud, et hooldekodu oleks teinud või jätnud tegemata midagi, mis oleks olnud põhjuslikus seoses praegu kohtu all oleva mehe võimalike seksuaalkuritegudega,» sõnab prokurör.