Kertu on piltilus 20-ndates eluaastates naine, kes sattus enda sõnutsi grupivägistamise ohvriks. Vägistamise organiseerijaks oli väidetavalt tema enda ekskallim. Lugu ise politseisse ei jõudnud, sest Kertu sõnul hakati teda ähvardama allilmaga. Meeste enda jutu kohaselt on Kertu aga ise üks paras **** ja narkomaan ning midagi sellist aset pole leidnud. Kohutav lugu väidetavast grupivägistamisest on eetris juba esmaspäeva õhtul kell 20:30, ikka Kanal 2-s.