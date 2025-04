Uurija juurde mitte ilmumine sai saatuslikuks: PPA keeldub Tais elava eestlase passi pikendamisest

Passilaud. Foto on illustreeriv.

«See, et ma uurija juurde ei ilmunud, mis on sellel pistmist minu passi väljastamisega?» ei suuda Tais elav Kaido mõista. Nii politsei kui välisministeerium selgitavad, et taolises olukorras võib isiku tagaotsitavaks kuulutada ja sellisel juhul väljastatakse seaduse järgi dokument vaid Eestis PPA teeninduses.