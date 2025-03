«Kuna ma olen nii tublisti kaine olnud, siis eile lõi Kerdo meie esinemiskuupäeva lukku. Märtsi lõpus lähen koos Respektiga lavale!» õhkab tiktokker Kaja Linkmann rõõmust. «Inimesed on olnud kahtlevad ja mulle on päris paljud kirjutatud, kas Kaja on ikka kaine. Samas ta on väga kenasti iga päev endast videoid saatnud ja mulle tundub, et kuna ta peab oma sõna, siis Pärnu kuursaalis ma ta endaga koos lavale võtan!» kinnitab Respekti solist Kerdo Mölder kokkulepet ning lubab koos Linkmanniga juba selle kuu lõpus üles astuda.