VALLA VASTUS TÄISMAHUS Mäherdune vaidlus! Saarde vallal on endise koristajaga kohtuvaidlusteks kulunud juba 27 000 eurot

«Toote välja, et Juhkamsoo kirjeldas meile, kuidas tema lapse Saarde valla aasta nooreks valimise hääletuse osas algatas keskkriminaalpolitsei menetluse. Vallavolikogu liikmed peavad väga hästi aru saama, kust algab korruptsioon ja avaliku raha väärkasutamine. Nimetatud tunnustusega kaasnes rahaline preemia ja sellises olukorras peab volinik väga selgelt mõistma, et ta mingil juhul hääletada ei tohi. Vastutus sellises olukorras õigesti käituda lasub volinikul. Paraku viitab ka see episood koos teiste praeguseks teatavaks saanud asjaoludega mustrile, mis iseloomustab Heli Juhkamsoo suhtumist (kõik teised on süüdi tema vales käitumises). On tavapärane, et keskkriminaalpolitsei jälgib volikogus tehtavaid otsuseid ja volikogu istungite ülekandeid. Heli Juhkamsoo väide, et ta juhatajana allkirjastas tööajatabeleid, mille eest maksti teisele isikule töötasu, toonase vallavanema teadmisel ja juhendamisel, ei ole praeguseks üheski menetluse etapis kinnitust ega tõendamist leidnud. Kui uurimisasutus või prokuratuur oleksid tõenditest lähtuvalt leidnud, et toonane vallavanem on seotud kuriteoga (nagu Heli Juhkamsoo väidab), siis oleks vallavanemat ka vastavalt menetletud. Kuivõrd igal inimesel lasub vastutus käituda seaduskuulekalt, on arusaamatu, miks Heli Juhkamsoo ei teavitanud kohe vastavaid ametiasutusi, kui vallavanem teda seadusevastasele tegevusele sundis. Vastus on üheselt selge, sellist sundi ega korraldust lihtsalt ei olnud. Valla jaoks ei olnud mitte mingil põhjusel vajalik luua olukorda, kus tööleping on sõlmitud ühe isikuga, kuid tööd teeb teine. On arusaamatu, mis põhjusel või eesmärgil oleks vald pidanud teadvalt sellise asjaga nõustuma.»