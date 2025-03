Kui Heli Juhkamsoo valiti Saarde valla volikokku, hakkas ta enda sõnul märkama, et rahad liiguvad vallajuhiga seotud külamajja. Heli pööras antud asjaolule tähelepanu ja sattus ühtäkki valla võimudega pahuksisse. Nüüd käib naine juba aastaid Saarde vallaga kohut, et oma õiguste eest seista ja sellele kohtulahingule on tal kulunud üle 40 000 euro. Saarde vald naist aga rahule ei jäta ja süüdistab teda dokumentide võltsimises. Poliitiline tagakius Saarde vallas on eetris juba esmaspäeva õhtul, kell 20:30, ikka Kanal 2-s.