ELUPÄÄSTEV INFO Põlvas kadunud Fredy kohta saabub palju vihjeid, aga mitte ükski neist ei vasta kahjuks tõele

Kuigi 17-aastane Fredy kadus jäljetult ööl vastu reedet, teavitati tema kadumisest nii politseid kui SA Kadunud inimesi alles eile ehk kuus päeva pärast seda, kui noormees lahkus südaöö paiku oma kodust Põlva linnas.

«Nii meie kui ka politsei oleme alles eilsest saanud hakata teda aktiivselt otsima ja selge on see, et ühe päevaga ei suuda ju väga palju teha. Ma tean, et politsei vaatab läbi turvakaamerate salvestisi ja ka meie oleme viimase ööpäeva jooksul andnud endast parima,» selgitab SA Kadunud juht Aare Rüütel, miks on ligi nädal aega tagasi jäljetult kadunud noormehe kohta hetkel nii vähe infot.

«Meile on tulnud igasugust informatsiooni ja helistajaid on tõesti palju, aga kahjuks mitte ükski osa nendest infokildudest pole leidnud tõendamist,» selgitab Rüütel, kelle sõnul kontrolliti kohe ka eile laekunud vihjet justkui oleks Fredy pärast kadumist istunud Põlva linna kaubanduskeskuse juures pingil. «Kindlasti keegi seal istus, aga see ei olnud Fredy. See info ei vastanud samuti tõele. Arvestades, et tema kadumisest on juba üksjagu päevi möödas, siis on iga info tema kohta praegu elupäästva jõuga. Me väga palume inimestel meiega ühendust võtta!»