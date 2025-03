KISKUS TERAVAKS Peaminister Michal soovitas Helle-Moonika Helmel vabandada, kui ta alandas riigikogu infotunnis Kaja Kallast

Riigikogu infotunni esimesed küsimused esitas täna EKRE fraktsiooni liige Helle-Moonika Helme, kelle sõnul on naeruväärne, et Reformierakond süüdistab valitsuse kõigis pattudes justkui sotse, kes valitsusest minema löödi. Helme rääkis pikalt sellest, kuidas kõikide maksutõusude taga on Reformierakond ning praegune valitsuse lagunemine on ebaseaduslik.