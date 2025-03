VEREPULM SAEKAATRI ÖÖKLUBIS Paide laste heaolu spetsialist ei pelga vabal ajal rusikaid käiku lasta

«Ta töötab laste heaolu spetsialistina, aga samal ajal peksab ööklubis ja on vägivaldne!»​ räägib vihje saatja ühest Paide linnavalitsuse töötajast, kellele on prokuratuur esitanud süüdistuse korduvas kehalises väärkohtlemises.



Esmaspäeva lõunal teatas Paide linnapea Kaido Ivask, et töösuhe kõnealuse töötajaga on tänase seisuga lõppenud.