Diana Klas ja Kerdo Mölder peavad pulmaplaane, aga nõia juures käies selgus, et iga kuupäev selleks peoks ei sobi. Kerdo on armastanud mõlemast soost inimesi aga leiab, et naised vinguvad vähem. Veel saame teada, mis juhtus saatuslikul õhtul Rakvere Virma Pubis kui Kerdo suudles võõrast naist. See avameelne intervjuu on eetris juba esmaspäeva õhtul, kell 20:30, ikka Kanal 2-s.