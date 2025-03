Koduteenuse tasuliseks muutumine tekitab Tartu prouas meelehärmi: niigi raha vähe, nüüd peame selle ka veel kuskilt leidma!

Tasu sõltub sissetulekust ja mahust

«Kui hoolekande spetsialist näeb inimese abivajaduse hindamisel, et inimese sissetulek on küll piisav, et koduteenuse eest tasu arvestada, kuid tema tõendatavad ja põhjendatud igakuised kulud on nii kõrged, et reaalselt puudub tal võimekus tasu maksmiseks, abistab teda Tartu linn ja võtab tema kulud enda kanda. Maksmisel raskustesse sattuv inimene saab linnavalitsusele esitada täiendava taotluse.»