KAS SUUDAB? «Ma ennegi kaine olnud!» Kerdo Mölder lubab Kaja Linkmanni lavale kui ta kaine on

Täna pärastlõunal keedab Kaja Linkmann oma Häädemeeste kodus hernesuppi ja hääle järgi on ta täiesti kaine. «Ma lubasin Kerdole, et ma ei joo ja nii ma seda ka teen. Ma olen Respekti suur fänn ja tean kõiki nende lugusid peast. Kui ma pääseksin Kerdoga koos lavale, siis see oleks mu elu hetk. Ma elan selle unistuse nimel!» räägib Linkmann, kelle sõnul ei ole antud lubadus talle raske teostada. «Ma olen kauemgi kui kuu aega kaine olnud. See ei ole minu jaoks mingi probleem. Ma teen selle ära!» lubab ta.