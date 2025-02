«Me ei ole vanakooli miilitsad põõsas, et kohe kui see võimalus tekib, laksame trahvi ära. See ei ole eesmärk,» ütleb Eesti suurima parklaoperaatori EuroParki tegevjuht Karol Kovanen. Kui palju kirjutab EuroPark aastas trahve välja ja miks parkimistrahvid sel aastal drastiliselt tõusevad? Vaata täispikka intervjuud!