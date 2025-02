Põltsamaa valla elanikud on rohkem kui mures. Nende valda planeeritakse Tallinna teleroni mõõtu tööstuslikke tuulikuid. Tuulikuid planeeritakse sisuliselt majade tagahoovi. Üks kolme väikese lapsega pere peaks elama nelja tuulepargi keskel. Miks on tuulikute teema inimesed ajanud pöördesse ja miks rahvas neid nii väga kardab? Põltsamaa valla tuulikusaaga on eetris juba esmaspäeval, kell 20:30, ikka Kanal 2-s.