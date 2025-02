«Kuuuurijas» rullus lahti tõeline ladinaeestilik seebiooper. Lõunaeestlane Maira hakkas kokku elama ühe toreda Võrumaa mehega. Ühel hetkel avastas ta aga, et elukaaslase eksnaisele pole Maira ja tema mehe suhe meeltmööda. Eksnaine hakkas Mairat igatmoodi kiusama tassides koguni oma prügi Maira hoovile. Kuidas kommenteerib kõnealust olukorda vandeadvokaat Maarja Pild-Freiberg? Kas on võimalik taotleda lähenemiskeeldu, et end kiusaja eest kaitsta?