Krabi hooldekodu juhataja kirju minevik: «Me ei ole nõus, kui süüdimõistetud inimene hooldekodu juhib!»

Krabi koolimajas avatud hooldekodu on praegu valmis vastu võtma 44 elanikku.

«Selline inimene on pandud vanade inimeste rahaasju ajama!» ei suuda üks Võrumaal asuva hooldekodu klient mõista. Ta räägib seal vägesid juhtivast Ale Sprenkist – naisest, kes on süüdi mõistetud toimingupiirangu rikkumises ja dokumendi võltsimises. Sprenk ega ka hooldekodu omanikud naise taustas probleemi ei näe. «Oleme oma otsustes lähtunud professionaalsusest ning veendumusest, et ta suudab juhina tagada Krabikodu elanikele parima võimaliku elukeskkonna ja hoolduse.»