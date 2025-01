Esmaspäevases «Kuuuurija» saates räägiti sellest, et 19-aastase Kevini surnuks pussitanud ja 12 aastaks trellide taha saadetud Mark-Jakob Jakson on varemgi vägivaldne olnud. «Minu tütar oli see, keda mainitakse tüdrukuna, keda mõrvar koolis rusikaga näkku lõi,» kirjutas tüdruku isa toimetusele pärast saadet.