KRITISEERIMINE SAI SAATUSLIKUKS?! Autospordi Liit näitas «Kuuuurija» saates olnud Eiki Eristele ust

Eesti Autospordi Liidu (EAL) volinike kogu otsustas erakorralisel koosolekul visata enda liikmete seast välja Erki-Sport MTÜ, kelle esindaja Eiki Eriste on nende hinnangul meedias kritiseerinud nii alaliitu kui sellega seotud inimeste tegutsemist. «​Mind ei kutsutud isegi volinike kogu ette! See on nagu avalik tapmine!» nendib Eriste, kes pildus kriitikanooli ka «Kuuuurija» saates.