KIRI VANGLAST Kahte inimest pussitanud ja ühe tapnud kriminaal: soovin oma aja ära istuda ja uuesti alustada

«Näide ühest toimuvast terrorist: 2024. aasta aprillis kirjutasin avalduse perearsti vastuvõtule saamiseks, et pikendada oma mootorsõiduki tervisetõendit (mul on BE, CE kat), et iga 5 aasta tagant oleks tehtud, nagu vaja. Kuna vangla meditsiin ühines keskhaiglaga, öeldi, et see on nüüd võimalik. Maikuus kinnitas minu toonane kontaktisik, et tema andmetel on juunikuus arsti aeg. Juuli lõpus tõstsin kisa, et milles asi! Tuli välja, et aega polnud pandud. Suure kisa-käraga sai septembriks kõik ettenähtud protseduurid tehtud. Siis äkki teatati mulle, et perearst ei oska seda maanteeametisse üles laadida. Olin hämmingus, kuna oman juhiluba ligi 30 aastat ja tean, et pool sellest ajast on teinud seda perearst digitaalselt. Suure sõdimise peale teatati minule, et tegemist on tehnilise probleemiga. Millisega, ei täpsustatud. Tõstsin uuesti häält, et see ei saa tõele vastata.»