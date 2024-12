Mees avastas isa hooldekodus külastades kahtlased sinikad: keegi mulle midagi ei räägi!

Lisaks on teatises kirjas, et Marguse isa seaduslik esindaja on tema abikaasa, mitte poeg.

«Olles tutvunud esitatud materjalidega ja Valga Haigla hooldekodust saadud andmetega, asun seisukohale, et puudub igasugune alus kriminaalmenetluse alustamiseks,» tõdeb prokurör, kes lisab, et kriminaalmenetlust ei saa alustada pelgalt avaldaja subjektiivse emotsionaalse hinnangu põhjal ning praegu puuduvad kuriteole viitavad tunnused.

Hooldekodu: oleme lähedast teavitanud

AS Valga Haigla hoolekandeosakonna juhataja Irja Sõnum ütleb, et haigla on Margust teavitanud isa kukkumise põhjustest tema enda nõudmisel.

«Marguse väide, et muretsev poeg ei saa isa kohta informatsiooni, ei ole tõene,» ütleb Sõnum ja lisab, et vastus isaga juhtunu kohta on saadetud samal päeval. «Kahjuks ei ole võimalik kommenteerida Marguse isa tervislikke põhjusi, mille tagajärjel meie hoolealune kukub ratastoolist. Kukkumise hetk on fikseeritud, meditsiiniline esmaabi antud, käele on määratud vastav ravi. Lisan veel, et kukkumise hetkel oli pealtnägijaks ka teise kliendi lähedane,» ütleb Sõnum.​

Sotsiaalkindlustusameti kommunikatsiooninõunik Uku Tampere kommenteerib üldiselt, et üldjuhul reguleeritakse terviseseisundi muudatustest teavitamine lepingus teenuseosutajaga, harvem hooldusplaanis.

«Seega, kuidas see käima peaks, sõltub lepingust või hooldusplaanist. Valga hooldekodu kohta on sotsiaalkindlustusametile laekunud üks pöördumine, mis on hetkel veel töös ja selle sisu me kommenteerida ei saa. See on ka ainuke pöördumine Valga hooldekodu kohta.» Ehkki amet ei saa kommenteerida kaebuse üksikasju, ütleb Margus, et just tema on teinud pöördumise sotsiaalkindlustusametisse.