Liilia müüs aasta aega tagasi maha oma paar aastat vana maja Rakvere külje all. Mõne aja pärast hakkas ta uutelt omanikelt saama ka nõudekirju, et Liilia on majas varjanud olulisi puuduseid. Aasta aja jooksul on Liilia mees maja uute omanike jaoks olnud justkui sulane, kes täidab nende korraldusi.