Vetla mälestussamba juurde viiva tee omanik: ei vasta tõele, et võitleme selle samba ja külastamise vastu

«See on naljakas ja natuke nagu väike huumor. Sinna peab sisse murdma, suur häbi on see,» rääkis saates kohalik elanik Kalle, kes mälestusmärgi pärast südant valutab. «Kui vabadussamba silt pandi üles, hakkasid inimesed siin käima ja uuele elanikule see ei meeldinud, et inimesed käivad siit läbi... Uued naabrid on üle aia ebatsensuursete sõnadega neid vene keeles sõimanud,» väitis Kalle saates.

Pärast saadet kirjutas toimetusele kõnealuse elamu tee-omanik Karin Paas.

«9.12 «Kuuuurija» saates käsitletud lõik Vetla lahingus langenutele pühendatud mälestusmärgist tõstatas terve rea probleeme seoses mälestussammaste hooldamise ning meie ajaloo väärtustamisega, mis on kindlasti positiivne ja vajalik. Samas eksis selle loo tutvustaja Kalle mitmete faktide vastu,» sõnab ta, lisades, et saates jäeti mulje, nagu võitleks maja omanik samba ja selle külastamise vastu. See aga Paasi sõnul tõele ei vasta.

«Kalle väide, et saates näidatud tee on avalik ja kaetud servituudiga, ei vasta tõele. Tegu on eramaaga, mis aga ei ole seni takistanud inimestel vabadussamba juurde pääsemist. Selleks eraldasin juba aastal 2017 (mitte selle aasta augustis!) selle aiaga, et kõik aia tagant ilusasti läbi võiksid minna,» märgib elamu omanik.