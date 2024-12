Võru linnavalitsuse ametnik on nii tubli mees, et tema firma hooldab ka Pärnu ja Jõgeva linna tänavaid. Kahjuks teeb ta seda nii, et haisurada on järgi. Võru linnavalitsuse tippametniku ettevõtte on üleni punases ja on nii riigile kui töötajatele võlgu. Võru linnas sellest probleemi aga ei tehta. Kuidas Võru linnaametnik Pärnu linnatänavaid puhastab on eetris juba esmaspäeva õhtul, kell 20:30, ikka Kanal 2-s.