Tõnis kinkis vana Aegviidu jaamahoone, mis oli aastaid tema koduks oma tütrele. Peale kinkelepingu sõlmimist tütre käitumine aga muutus. Tütar müüs hoone koos isaga uuele omanikule, kes lülitas tema toast välja elektri ja vee. Kuigi notaris oli tehtud leping, mis peaks vanale mehele garanteerima kodu elu lõpuni, jäi ta kohtu esimeses astmes kaotajaks. Kuidas on võimalik, et su kõige lähedasemad su kodust ilma jätavad, on eetris juba esmaspäeva õhtul, kell 20:30, ikka Kanal 2-s.