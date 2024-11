«MUL ON VÄGA ABI VAJA» Eestis enda poega otsinud Ukraina sõdur on endiselt vastusteta, kohtuveskid aga jahvatavad

Ukraina sõdur otsib oma last Eestis.

Mõni kuu tagasi oli «Kuuuurija» saates lugu Ukrainast pärit sõdurist, kes otsis Eestis oma poega. Tänaseks on sellest kõigest möödas ligi viis kuud, ent muutunud ei ole isa sõnul justkui midagi. «Mitu aastat veel ootama peab?» küsib ta ahastusega. Pärnu maakohtu pressiesindaja kinnitab, et avaldus Ukraina apellatsioonikohtu otsuse tunnustamiseks on menetluses.