«Ma olen korduvalt pöördunud antud murega ka kooli juhtkonna poole, aga olukord ei muutu. Veel esmaspäeval tegi laps pildi, kus ust poiste WC-l ees ei ole,» räägib murelik isa, «Kuhu ma pean pöörduma, et see olukord lõpeks!»

«Oleme käinud korduvalt koolilt aru pärimas, aga olukord lihtsalt ei muutu. See on täielik laste privaatsuse rikkumine!»

Lapsevanem Kalle sõnul on uks ilmselt Elu24 päringu peale ette pandud, sest mõned päevad tagasi ust poiste tualettruumil veel ees ei olnud. «Tundub, et tänapäeval saab asjad ainult läbi ajakirjanduse korda. Aitäh teile!» ütles Kalle.

Väide „meile teada olevalt ei ole poiste tualettruumi ees ust“ ei vasta tõele. Esiteks on Elu24 varemgi püüdnud klikke väidetega „Pärnu Mai kooli poiste tualettruumi ees puudub uks“ (sama väidet kordate te oma kirjas), jättes mulje nagu oleks tualettruumis tehtavad privaatsed toimingud kõrvalistele isikutele näha. Uks, millest te räägite, on poiste eesruumi uks, kabiinid on ustega ja pissuaarid seina taga. Teiseks on ka varem ära lõhutud poiste väljakäigu eesruumi uks sinna tagasi pandud.

Kevadel poiste väljakäigu eesruumi paigaldatud kaamera oli paigaldatud nii, et ühtegi privaatset toimingut ei olnud näha. Vaateväljas olid kraanikausid, mille küljest torusid ära keerati ja WC paberitega kraanikaussi ummistati. Selleks võeti kodudest isegi trelle ja kruvikeerajaid kaasa.

Kool pidi vara kaitseks midagi ette võtma. Kuna rääkimine ei aidanud, paigaldati eesruumi kaamera, mille abiga õnnestus kaks vandaalitsemist avastada. Ühe lapsevanema tungival soovil lülitati kaamera välja, samas on teised lapsevanemad leidnud, et just kaamera aitaks väljakäigu eesruumis lõhkumisi ja teiste õpilaste kiusamist ära hoida. Pärast kaamera väljalülitamist lõhuti ära eesruumi uks, mis on praeguseks tagasi pandud.

Kool peab tagama vara ja õpilaste turvalisuse, järgides kõiki õigusakte. Linnavalitsusele teada olevalt ei ole ühtegi õigusakti rikutud.



Teet Roosaar

Pärnu linnavalitsuse meedianõunik