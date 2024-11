SILMIAVAV JÄTKULUGU Kui ta enesekaitseks vibunoolega koera lasi, sai tal ilmselt mõõt täis

Mari sõnul on antud probleem kestnud pikka aega. «Ma olen ise oma silmaga näinud, kuidas Kaupo enda last rattakorvis lasteaeda viis ning kuidas Risto koerad neil sel ajal kallal käisid,» meenutab ta. Mari sõnul on tõde see, et Kaupo lugu ei arvestatud ja teda painab küsimus, et miks ei tulnud külaelanikest keegi Kaupole appi. Ta arvab, et põhjuseks võib olla Kaupo must minevik.