Koondamine kriminaalhooldusosakonnas tekitab lugejas hämmingut, ametkonna sõnul järgiti võrdse kohtlemise põhimõtet

«Palun tee see hullus seal avalikuks ja uuri seda jama!» palub «Kuuuurija» fänn toimetusele saadetud kirjas. Teemaks on ootamatu koondamislaine Pärnu kriminaalhooldusosakonnas.

Vihje saatja kirjutab sellest, kuidas koondamisteate said väidetavalt noored ning pädevad töötajad, alles olevat jäetud vaid «penskarid».

Kriminaalhoolduse direktor Jako Salla kinnitab aga toimetusele, et koondamise otsused tehti kaalutletult ja läbimõeldult, arvestades mitmeid eri asjaolusid.

Alustades aga kärbetest, nendib Salla, et nii nagu vanglates, kahaneb hooldusaluste arv ka kriminaalhoolduses. Eelmise aastaga võrreldes on klientide arv vähenenud väidetavalt enam kui 350 inimese võrra, mis mõjutab paratamatult ka koormusi. «Kriminaalhooldusaluste vähenemine ja vajadus leida kokkuhoiukohti toob kaasa muudatused kriminaalhoolduse personalis,» nendib ta ja lisab, et tuleval aastal väheneb kriminaalhooldusametnike koosseis 20 ametikoha võrra.

Järgiti võrdse kohtlemise põhimõtet

Küll aga kinnitab ta, et koosseisu vähendamisel lähtuti avaliku teenistuse seadusest ning otsused tehti läbimõeldult ja kaalutletult. Ta selgitab, et koondamisel arvestati nii ametikohtade eripärasid, inimeste spetsialiseerumisi, oskusi, väljaõpet ja kompetentse, aga ka laiemalt vastavust vanglateenistuse väärtustele. Seejuures järgiti võrdse kohtlemise põhimõtet – diskrimineerimine vanuse, veendumuste jms asjaolude alusel on keelatud.

«Eelisõigus teenistusse jäämiseks on neil, kelle haridus ja kogemused vastavad ametikoha teenistusülesannetele ja esitatavatele nõuetele,» selgitab Salla. «Lisaks eelmainitule arvestatakse täiendavalt muid seaduses toodud kriteeriume, nt laste vanus, ülalpeetavate arv või ametnike esindajana tegutsemine. Koondamiskaitse laieneb rasedatele, vanemapuhkusel olijatele ja alla kolmeaastast last kasvatavatele vanematele.»

Igale töötajale, kelle ametikoht kaob, pakutakse Salla sõnul igakülgset tuge ja nõustamist muutustega kohanemisel ja uue töökoha leidmisel.

Vanglateenistuse kriminaalhoolduse direktor Jako Salla Foto: Mihkel Maripuu

Aasta alguses tuli muu hulgas ilmsiks, et seoses vangide vähenemisega kaotab Tartu vanglas töö 90 inimest.

ERRile sõnas vanglateenistuse juht Rait Kuuse toona, et teevad koostööd töötukassa ja kohalike tööpakkujatega, et pakkuda koondatavatele uusi karjäärivõimalusi. «Valus ja keeruline samm, aga nii me suudame vanglateenistuse kõrget taset hoida,» sõnas Kuuse, ja lisas, et see samm annab võimaluse tõsta mõnevõrra ka Viru ja Tallinna vangla töötajate palka, küsimata raha juurde riigieelarvest.