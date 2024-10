Tütar müüs ema korteri maha ja saatis ta hooldekodusse elama: Ma tahan koju tagasi!

Maie (nimi muudetud- toim. teada) räägib «Kuuuurija» toimetusele, kuidas ta kirjutas oma korteri tütre nimele ning seejärel pidi aastaid hiljem oma heatahtliku otsust tõsiselt kahetsema. «Ta toimetas mind lihtsalt hooldekodusse, müüs korteri maha ja laristas selle raha ära,» räägib murelik proua toimetusele. Maie lisas, et ta kirjutas korteri tütre nimele aastaid tagasi, sest korteris tuli teha elektritöid, aga kuna vanaproua sellise asjaajamisega ise hakkama ei saanud, siis kirjutas ta korteri enda nimelt tütre nimele vabatahtlikult. Maie paigutati esialgu elama tema lapselapse juurde, kus tal oli oma tuba, seejärel hakkas proua aga kõigile jalgu jääma. Tütar soovis oma tuba tagasi ja ta otsustas, et on õigem saata ema hooldekodusse. «Mul ei olnud mingit valikut, mind pandi lihtsalt auto peale ja viidi 100 kilomeetri kaugusel asuvasse hooldekodusse,» meenutab naine. Maie oleks soovinud jääda enda kodukohta, mitte elada vanast peast täiesti võõras keskkonnas.

Maie sõnul ei saa usaldada sellistes olukordades enam ka kõige lähedasemaid inimesi, sest teinekord tõmmatakse nahk üle kõrvade ka omade poolt. Eakas proua ei saa aru, kuidas suutis tema tütar nõnda teha, et ta lihtsalt jalust ära hooldekodusse saata, kuigi tegelikult on ta tragi vanaproua ning enda sõnutsi saab kodus suurepäraselt hakkama. «Ma tahan siit hooldekodust koju saada, mitte siin olla, ma olen siin juba aasta otsa olnud,» nendib ta. Hooldekodu eest tasub tütar Maie pensionist ning ülejäänud raha võtab ta endale. Tütar on ka väidetavalt ema hooldaja. «Ta käis mind siin aeg-ajalt vaatamas, aga kui küsisin, et miks ma siin olen, siis ta vihastas ja me läksime tülli,» meenutab proua. Tänaseks Maie enda tütrega ei suhtle ja on temaga täiesti tülli pööranud.

Nii paneb vanaproua kõigile südamele, et ärge kirjutage oma viimset vara ka kõige lähedasema inimese nimele, sest tema on täna jäänud kõigest ilma. Maie kahetseb väga, et enda kodu tütre nimele kirjutas, tema sõnul oli kõik heatahtlik ja ta ei oleks osanud eales uskuda, et tema enda lihane laps temaga niimoodi käitub.