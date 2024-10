Endist Tallinna abilinnapead Jaanus Mutlit ootab 60 tundi üldkasulikku tööd

Nimelt leiti, et Mutli on teadlikult varjanud saadud tulusid ning vara, jätnud kohtule ja usaldusisikule teabe oma sissetulekute ja vara kohta esitamata ega tegele mõistlikult tulutoova tegevusega ega selle usutavalt otsimisega. Muu hulgas tuvastati Mutli pangakontode väljavõtteid uurides, et mees oli välja võtnud enda teises pensionisambas olnud 27 198,24 eurot. Luminori panga pensionifondis olnud raha kanti Saksamaa pangakontole, olenemata sellest, et Mutli oli kohustatud andma selle usaldusisikule.