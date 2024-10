Nädalavahetusel Tallinnas spaakeskuses käinud naisterahvas tundis end ebamugavalt, kui silmas naiste garderoobis seal koos emaga olnud kahte poisslast. See olevat naiste riietusruum, kus käivad vaid naised. Ta on ärritunud ja saadab spaale kaebekirja, milles ei välista ka kohtusse pöördumist, kuivõrd leiab, et rikutud on tema inimõigusi. Lisaks ähvardab ta järgmisel korral telefoni kaasa võtta, et siis naiste riietusruumis väikestest poistes pilte klõpsida.