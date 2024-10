LUGEJAKIRI «Mul on kõrgharidus, omandanud elu jooksul neli uut ametit, käed ja mõistust on, aga tööle ei saa»

«Millegipärast seda, kui palju on Eestis töötuid, hoitakse saladuses, aga isiklikult tean, et meil on asi ikka päris hulluks läinud. Ja kõige selle valguses veel meeletud maksutõusud. Kui sa peaks töö kaotama, siis jalule jääda on meeletult keeruline. Mina näiteks kaotasin töö 2023. aasta juunis ja hetkel olen seisus, kus pean enda korteri maha müüma, sest lihtsalt ei tule enam võlgadega toime. Tööd otsin ma alates 2023. juuni ja leidsin töö 2024 oktoobris! Töötukassa töötaja ütles, et ainult temal on 215 klienti. Mis tähendab, et korrutage nüüd kõik töötutega tegelevad töötukassa inimesed ca 200ga. Ja see on ainult Tartu kohta näide.»

Töötukassa.ee andmetel on 16.10.2024 seisuga registreeritud 47 266 töötut.

«Töövestlusele kutsuti ühe korra ja seal öeldi, et kandidaate oli 200. Aparaaditehase juhataja ütles, et isegi keevitajad kandideerivad ettekandja kohale. Mul on kõrgharidus, olen omandanud elu jooksul neli uut ametit. Käed ja mõistust on, et ei ole kuidagi lihtne inimene, ja ometi ei saanud ma isegi Barborasse tööle, et kaupu pakkida. Konkurents on ülitihe.»