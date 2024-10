TÄISPIKK KOMMENTAAR Mida arvab olukorrast korteriühistu maale enda lähedased matnud mees?

«Mis puudutab Kivi korteriühistu esindajate pöördumist, siis mulle teadaolevalt ei ole Kivi KÜ juhatus teie poole pöördunud. Kui viitate K.Mändi, siis ta ei ole korteriomanik ega korteriühistu volitatud esindaja. Kui teil on teistsugust teavet, palun jagage seda. Kinnitame, et tugineda saab ainult dokumenteeritud allikatele, mitte spekulatsioonidele. Samuti märgin, et teie võttegrupi saabumine korteriühistu kinnistule intervjueerimiseks ja filmimiseks ei olnud kooskõlastatud korteriühistu üldkoosoleku otsusega, mis on vajalik sellise tegevuse jaoks. Kui Teid kutsus keegi korteriomanikest või nende volitatud isikutest, siis selline tegevus oleks siiski seadusevastane, kuna üldkoosoleku nõusolek on vajalik. Minu andmetel seda luba ei antud.»

«Matused ja leinamine on iga pere isiklik asi ja mulle tundub sobimatu, et sellesse sekkuvad kolmandad isikud. Minu kadunud ema testamendis on selgelt kirjas, et tema soov on saada tuhastatud ning et tema ja minu vend maetaks koduaeda puumatuse viisil. See on keskkonnasõbralik väärikas matmisviis, mistõttu osutus see meie perekonna valikuks. Matusebüroolt tellisime vaid puumatuse paketi. Puumatuste korral segatakse lahkunu krematatsioonituhk mullaga, lisatakse väetis ja istutatakse väike puuistik peale. Puu istutatakse maha.»