«Kui ta fotot nägin, tuli see kõik jälle meelde!» Tallinna südalinnas võhivõõrast väidetavalt pussitanud Maksim ähvardas aastaid tagasi juhuslikku möödujat süstlaga

«Tõstis süstla üles, oli löögivalmis ja ütles, et ma löön selle sulle praegu rinda ja lasen selle kõik siit sulle...» meenutab Kristi sõnu, mida ta ei ole suutnud aastate jooksul unustada. Need lausus väidetavalt Maksim, keda kahtlustatakse Tallinna südalinnas toimunud tapmises. «Kui ma seda pilti nägin, mõtlesin, et issand, aga see on ju see sama inimene, kes mind süstlaga ründas. Kõik tuli mulle uuesti meelde.»