Juuli keskel toimus Tallina südalinnas koletu veretöö. Mere puiestee trammipeatuses pussitati surnuks 34-aastane Aleksander. «Ja siis ta ütles, et Irina mul on Sulle halb uudis. Su vend on tapetud.» Väidetavalt oli mees vahele läinud peretülile, mida nägi pealt ka väike laps. «Jaa, see Maksim lõi noaga teda!» Noa haaranud Maksimi elukaaslase Ave sõnul tarvitas mees igapäevaselt narkootikume. «No ta ei öelnud, mis ta süstib üldse.»