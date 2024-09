Tartu linnas tegutseb juba pikemat aega nägus noormees, kelle enesehinnang on kõrgem kui kulla hind. «Ma uskusin kõike, mis ta rääkis mulle.» Nägusa sihvaka mehe ees sulavad kaunid naised justkui kevadine lumi ainult, et õige pea avastavad nad, et kuldse fassaadi taga tegutseb pettur. «Ta hävitas ühe noore neiu elu, minu silmis.» Naisterahvaste isiklikud andmed ja ID-kaardid satuvad nende teadmata noormehe kätte, kes kasutab oma pruute tuimalt ära ja võtab nende nimel kümneid tuhandeid eurosid laenu. «Ta oli erinevatesse laenukontoritesse taotluseid esitanud.»