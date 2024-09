E-KIRI Mida arvab juhtunust linnaametnik: loe hauaplatsi uue valdaja täispikka kommentaari

Palun austage leina, mida lähedase kaotus on mulle kaasa toonud ja lõpetage minu eraellu sekkumine. Kordan veel, et Teie isiku vastu ei ole mul midagi, me võime isegi kohtuda ja ma saan samu asjaolusid Teile isiklikult veelkord selgitada. Aga ajakirjanduse kaasamine rikub minu põhiseaduslikku õigust eraelu puutumatusele. See, et te tormasite teemaga Kuuuurijasse, kes teatavasti teeb lugusid kasutades ära inimeste eraelulist haavatavust, teadmatust ja võimetust kaitsta oma õigusi, paneb mind sügavalt kahtlema minu võimaluses Teile (nagu te ise kirjutate) sõbralikult, siiralt ja võimalik, et ka täiuslikumalt selgitada kogu loo asjaolusid. Välja arvatud juhul, kui te loobute ise Kuuurijaga suhtlemast. Samuti soovitan, et Te ei laseks ennast ja enda pere isiklikke teemasid avalikkuse ette tirida, sest see saade kasutab ära inimeste haavatavust ja madalat uudishimu.