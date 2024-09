«Kuuuurija» saates olnud Erko avaldab, kui suure abi osaliseks pere saanud on: kasutan seda raha kohtus kodu tagasi saamiseks

Nädal aega tagasi rääkis «Kuuuurija» avasaates Väike-Maarja külje all elav ja kohalikus koolis matemaatikaõpetajana töötav Erko Elmik, kes soetas aastaid tagasi Pikevere külas asuva talu. Ühel hetkel tuli aga välja, et pool majast, mida Erko ja tema kolm last on üheksa aastat oma koduks pidanud, on pere teadmata pärandvara oksjoni korras võileivahinnaga maha müüdud.