Eversteri vastulause seoses Riia 9 ehitustöödega

Kuna korteriühistu ei täitnud oma kohustusi ega suuliselt antud lubadusi ja jättis meile tööde eest tasumata, siis esitasime 2023. aasta veebruari lõpus ühistule pretensiooni ja andsime täiendava tähtaja ja võimaluse tööde eest tasumiseks, mis oli eelduseks, et töödega saab üldse edasi minna. Kuna ühistu ka täiendava tähtaja jooksul oma kohustusi ei täitnud, siis taganes Everster OÜ taganes alates 08.03.2023. a lepingust. Taganemine on kehtiv ja KÜ ei ole taganemist (kohtus) vaidlustanud. Taganemisega leping lõppes. Märtsist maini 2023. aastal käisid ühistu ja Eversteri vahel pikad läbirääkimised ning kui kokkuleppele saadi, keeldus ühistu ootamatult kokkuleppe allkirjastamisest, viidates sellele, et Everster OÜ-d pole enam vaja ning et Kredex võimaldab ühistul omal käel, ilma Everster OÜ-ta renoveerimistööd lõpetada. Selline on küsitav ka riigihanke regulatsiooni valguses, sest tööde tegemiseks korraldati spetsiaalselt riigihange, mille võitsid Frank Ehitus ja Everster ning töövõtulepingu järgi olid nemad tööde teostajaks. Jääb mõistmatuks, miks KÜ keeldus Everster OÜ pakutud soodsamast lahendusest, valides tööde teostajaks oluliselt kallima töövõtja. Kas Martin Ilvesel ja/või KÜ-l oli erihuvi valida töödega jätkamiseks konkreetne ettevõte? Seda me veel hetkel täpselt ei tea, kelle huvides KÜ Kredexilt ja pangalt saadud raha kokkuvõttes kasutas. Usume, et õiguskaitseorganid lahendavad selle küsimuse.