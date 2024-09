Millal sai Moskovski Komsomoletsist Meie Kallis Eesti?

Käesoleval aastal täitus 20 aastat sellest, kui ilmus Eestis ajalehe MK-Estonija esimene number. 2004 aasta Äripäevas oli mainitud, et tegu on Vene väljaande Moskovski Komsomolets sõsaraga, mida Eestis toimetab frantsiisi alusel Läti taustaga ettevõte.

Postimehele aga teatas toonane peatoimetaja Pavel Ivanov, et pooled artiklid ajalehes on Venemaalt ning on tegu üle maailma leviva ajalehebrändi MK (Moskovski Komsomolets) toomisega Eesti meediaturule