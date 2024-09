Kui Heli ema Leida 2012 aastal siit ilmast lahkus, sai tütar teada šokeeriva tõe. “Ma tõesti ei uskunud seda.” Vanaproua oli elu ajal teinud testamendi, mille järgi pärandas ta oma Tartu Annelinna korteri tervendaja Ervin Hurdale. “Ma olin kindel selles, et ei saa keegi ära võtta seda, mis on nagu, kuulub perele ja on pere oma.” Perekonna jaoks võhivõõras mees omal aga endale süüd ei näe ning leiab, et testament on igati seaduslik. “Ei ma ei näe nagu midagi selles mõttes, et ma oleks nagu midagi valesti teinud, et ….”