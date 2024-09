Lisaks sellele, et uus omanik sai poole majast kõigest 2800 euroga, soetas ta teise poole selle omanikult 1000 euroga. Täna on aga uus omanik pannud kinnistu müüki 69 500 euroga.

Notarite Koja esimees Merle Saar-Johansonn täpsustab, et saates viidatud lepingus sisaldus eraldi punktina notari selgitus, milles ta juhib poolte tähelepanu asjaolule, et lepingus kokku lepitud hüvitis erineb maa-ameti statistikas kajastatud sama piirkonna kinnisvara ruutmeetri keskmisest väärtusest. Seega on üheselt tõendatud, et etteheide kõnealuse notari suhtes on alusetu.