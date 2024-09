Kohtutäitur selgitab: kuidas müüdi pärandvara oksjonil Kesk-Eesti pere kodu võileivahinnaga

«Selgitan, et kohtutäitur on õigustatud väljastama täitemenetluse alast infot üksnes seaduses sätestatud alustel ja korras. Kohtutäiturimäärustik paragrahv 21 lõike 2 kohaselt on kolmandal isikul õigus juurde pääseda kohtutäituri dokumentidele ainult seaduses sätestatud juhtudel või täitemenetlusosalise nõusolekul. Tulenevalt õigusliku aluse puudumisest info väljastamiseks Teile, ei ole võimalik paraku avaldada konkreetset teavet Teie poolt küsitud täitemenetluse kohta. Saan jagada üksnes selgitusi kehtiva seadusandluse kohta. Samuti ei anna kohtutäitur hinnanguid teiste osapoolte käitumise ja tegemata jätmise osas.»

«Riigikohus on selgitanud määruses nr 3-2-1-104-15, et kaaspärijale kuuluva mõttelise osa puhul on tegemist varalise õigusega ning pärandvara kujutab endast vara ja sellega seotud õiguste ja kohustuste kogumit (pärandvara omandiõigus ühiselt teiste pärijatega õigus nõuda kaaspärijale langevat osa pärandvarast ning vastutus pärandil lasuvate kohustuste eest võrdeliselt pärandiosaga, õigus nõuda pärandvara jagamist, teise kaaspärija poolt ühisusest osa müümisel ostueesõigus. Seega on mõttelise osa pärandvara ühisuse näol tegemist varalise õigusega koos kogu selle olemusega (ühine käsutamine, üle lähevad kõik õigused ja kohustused, ühisvara jagamise nõue, jms), mitte ei ole tegemist otseselt üksnes kinnisvara menetlusega. Pärandvara ühisuse osa müüki reguleerib TMS paragrahv 78 jj.»