Kohtunik Kristjan Paluteder avas kohtuistungi ja tõdes, et kokkuleppemenetlust soovinud Konsa ei ole istungile ilmunud ning ta asukoht on teadmata. «Jaanus Konsa palus kohtuasja kinniseks kuulutada ja tundis huvi, millal avalikustatakse Riigi Teatajas kohtuistungi aeg. Istungi ajast oli ta teadlik ja ka eelmisele kohtuistungile ei ilmunud,» sõnas kohtunik. «Tegin Konsa tööandjale päringu, kas ta töötab veel. Tööandjale oli ta 27. juunil esitanud lahkumisavalduse ja keegi pole teda peale seda näinud,» nentis ta, lisades, et ka kolleegid on meest otsinud. «Kolleegid proovisid teda tabada, et kas pole õnnetust juhtunud,» lisas kohtunik.