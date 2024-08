FOTOD Tallinna vanalinnas püüdis pilke üle poole miljoni euro maksev Rolls Royce

Hinnaline ja silmapaistev kupee on Briti autovalmistaja esimene täiselektriline sõiduk, tema sõiduulatus ühe laadimisega on umbes 500 kilomeetrit. Auto täismass ulatub 3,4 tonnini, mis on veidi vähem kui C-kategooria juhiluba nõudvast veoautode ja muude tööks kasutatavate sõidukite 3,5 tonnisest täismassist.