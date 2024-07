KATRIN LUSTI NÕUDEKIRI MALLUKALE: Loe täispikka nõudekirja

13. Kokkuvõttes on Avaldaja kõnesolevate postituste ja konkreetsete hinnangutega püüdnud teadlikult kujundada Kliendi suhtes avalikkuses halvustavat, alavääristavat arvamust ja hoiakut ning seeläbi kahjustada ka Kliendi enda enesehinnangut. Avaldaja eesmärgiks on olnud Kliendi au ja hea nime kahjustamine teotavate väärtushinnangutega läbi isikuõiguste riive. Kliendi hea nimi ja maine on Avaldaja kirjeldatud tegevuse tagajärjel saanud oluliselt kahjustada, mis on õiguslikult käsitletav isiku kohta ebakohaste ja õigusvastaste väärtushinnangute avaldamisena VÕS § 1046 lg 1 tähenduses.

14. Avaldaja poolt kõnesolevate postituste teadlikku suunamist avalikult suurele ringile isikutele kinnitavad ümberlükkamatult järgmised Malluka enda poolt avaldatud faktid ja asjaolud, millele avaldaja on tuginenud. Mallukas.com kodulehel on blogi iseloomustuseks märgitud kui «Eestimaa kõige loetum blogi», mida külastab päevas «tuhandeid ja tuhandeid eestlasi» ning kelle sotsiaalvõrgustikes Facebook ja Instagram on täna üle 64 000 jälgija/sõbra. Arvestades, et avaldaja on blogija/influencer, kes avalikult teadaolevalt teenib raha reklaamide ja blogisisu müümisega, siis on selgelt arusaadav isiku soov ja eesmärk Kliendi kohta avaldatud ebakohaste väärtushinnangutega teenida tähelepanu ja müügitulu. On ilmne, et sellise teadliku ja tahtliku tegevusega kahjustatakse oluliselt ja intensiivselt Kliendi isiklikke õigusi. Avaldaja blogipostitus sisaldab halvustavaid hinnanguid K. Lusti kui isiku kohta nii tema töö, laste kasvatamise kui ka isikuomaduste mõttes, mida avaldaja on pidanud vajalikuks läbi Instagrami story avaldada ja sellest tulu teenida. Malluka tegevus blogipostituse avaldamisel on Kliendi hinnangul kantud omakasupüüdlikest motiividest, mille eesmärgiks on saada K. Lusti põhjendamatu halvustamise kaudu oma blogile turunduslikku tähelepanu.