Katrin Lust: miks naised ei sünnita? Küsimus pole rahas, vaid…

Vaadates aga oma jälgijaid Instagramis, siis sain aru, et armsad beebipildid on pannud suure osa minu jälgijatest mõtlema lapse saamise peale ja suurim hirm pole mitte see, kas riik maksab piisavalt toetusi, vaid hoopiski see, kuidas oleks seda kõike võimalik teha, ilma et paneksid oma muu elu täielikult pausile.

Eesti naised ei taha jääda tegelikult koju toetuste peale. Kui ajad on volatiilsed nagu praegu ja majandusel läheb kehvasti, on naiste jaoks iseseisvus veelgi olulisem. Enam pole ka väga moes jääda koju mehest sõltuvaks. Naised tahavad ennast teostada, teha karjääri ja õppida ja mitte kõike seda kaotada. Samas on meis olemas ka soov lapsi saada ja olla ema.

Olen väga liigutatud, et minu teekond lapsevanemaks saamisel on olnud paljudele eeskujuks ja olen elav näide sellest, et laste kõrvalt on võimalik ka edasi tööd teha. Kusjuures nõu selles asjus on minult küsinud nii minu sõbrannadest advokaadid või ajakirjanikud.

Lapsi on alati sündinud. Ka majanduslikult väga kehvadel aegadel. Jõukates riikides on aga sündimus endiselt madal. Millest see kõik tuleb, on igikestev küsimus. Raha on oluline, aga see ei ole suurte otsuste alus. Lapsed sünnivad ikkagi eelkõige armastusest.

Tänapäeva naised tahavad olla pigem iseseisvad, et ükskõik mis ka juhtub, saavad nad hakkama. Pigem võiks ühiskond toetada töötavate emade staatust, sest näha on, et lapsesoovile mõtlevad tegelikult väga paljud meie naised. Vähemalt nii tajun mina oma jälgijatega suheldes.