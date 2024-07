KIRI «Ühes kambris ei klappinud, aga midagi ei võetud ette!» Vangla selgitab, mille alusel kinnipeetavaid paigutatakse

Ühest küljest on tõesti tegemist mustvalge olukorraga, kus agressiivne kinnipeetav tegi, mida ta teeb – oli agressiivne. Tema puhul vastabki tõele, et ta on agressiivne, ettearvamatu ja palju muud. Aga seda mitte kogu aeg. Seda ei ole tema suhtlemisstiil, hoiakud, suhtumine. Selle peab esile tooma. Seda peab võimendama. Minul tekitab küsimust, et kui vangla on temaga 5 aastat kokku puutunud ja on teadlik temaga kaasnevatest riskidest, siis miks ei reageeritud? Kui mõlemad pöörduvad korduvalt ametnike poole, et saada ümberpaigutust, siis miks seda ei tehta? Olukorras, kus Tallinna vanglas on vaba ruumi selleks – kes vastutab?