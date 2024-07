Tartu vanglas loenguid andnud Heino Seljamaal läksid ametnikega suusad risti: näitleja teenetele tõmmati kriips peale

«Mulle tohutult meeldisid need kohtumised, mida Tartu vangla koos näitleja Heino Seljamaaga korraldas. See oli tohutult inspireeriv,» räägib toimetusele Tartu vangla kinnipeetav. «Tänu Seljamaale ma hakkasin neid asju hoopis teistmoodi vaatama ja nägema. Ta rääkis nii veenvalt, mitte pealesuruvalt ja ta tundus üldse olevat megalahe vana,» kirjeldab vang näitleja antud loenguid.

Kui vangide kohtumisi Seljamaaga enam äkitselt ei toimunud, hakkasid kinnipeetavad uurima, milles asi. «Ma ei olnud kaugeltki ainus, kes tundis nendest kohtumistest väga puudust. Hakkasime siis uurima, mis temaga juhtus ja miks need päevapealt ära jäid. Vanglas liikus selline jutt, et keegi valvuritest oli Seljamaale mingi asjaga peale lennanud ja Seljamaa küsis valvuri nime. See ei tahtnud talle vastata ja Seljamaa vist saatis ta pikalt,» teab kinnipeetav rääkida. «Väga kurb, et valvurid panevad oma ego ettepoole vangide tulevikust... sest oli üks mees, kes siin inimestele peale läks ja kellelt nad said abi ja mingi mõttetu valvuri plõksimise peale loobuti kohe Seljamaa teenetest!» ei hoia ta end tagasi.