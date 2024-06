KUS PEITUB TÕDE? Vanaproua Maiet aidanud Kalle: ta lagastas mu korteri ja jäi mulle võlgu!

«Kuidas on võimalik, et ema saab 778 eurot pensionit ja maksab 300 üüri jaoks ja kuu lõpus on tal kõik rahad otsas ja ta on veel võlgu ka sellele mehele! » vastab naine Kalle süüdistustele. Mehe jutu järgi on Maie talle tõepoolest täna võlgu veel kuskil 900 eurot.

«Koguaeg võeti raha juurde sellest 10 000 eurost, mis ta majarahadest tagasi sai...aga see ei ole ju okei. Need rahad olid tal säästudeks, mitte et neid sellele mehele maksta!»

Nimelt kandis vanaproua sugulane saate eetrisse mineku hetkeks naisele tagasi 10 000 eurot. ülejäänud, 50 000 eurot, jäi tütretütre kontole ning seda vanaproua tagasi saanud ei ole.

Maie tütre sõnul ei palunud keegi Kallet, et too vanaprouat igapäevaselt aitaks, «Eks tal olid ikka omad kasud sees. Praegu on ema minu juures ja tal on siin väga hea olla!»

Maie tütar Piret põhjendab ka olukorda, miks oli korter vanaproua lahkumise hetkel sellises seisus nagu ta oli, «Vaadake kogu majarahvas oli mu ema vastu üles ässitatud. Me olime uue autoga seal ja meil oli selline tunne, et meilt võetakse see auto ära...seal käis selline möll. Meil tõesti ei olnud aega koristada aga kui ta süüdistab meid mingites junnides, siis need oli ta ilmselt ise teinud. Meist ei jäänud maha mingit sitta!» kinnitab Soomes elav naine, «Tõime ema siia ja oligi kõik. Selline raha võtmine vanalt inimeselt ei ole ilus nagu ta tegi!»

Maie kinnitab, et temaga on kõik korras

Mõne aja pärast helistab ka Maie ise, kes on telefonis üsna reipa häälega. Vanaproua sõnul on Kalle talle teinud tünga ning ta on ebaaus inimene.

«Võttis kõik mu rahad ära. See vesi seal oli ka joogikõlbmatu. Omad kasud olid tal sees. Mul on hea meel, et ma sealt ära pääsesin. Tütre juures on mul väga hea olla!» ütleb vanaproua ja lisab Kalle kohta, «Mul on nendest tema juttudest kõriauguni. Ma ei taha kuulda ka temast enam rohkem!»

Vaata, milline oli Kalle korter pärast Maie lahkumist siit: